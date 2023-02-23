Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama

2011'de yaptığı "İstanbul'daki çürük binalar" hakkındaki sözleri yeniden gündeme gelen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 1960-70-80'li yıllarda yapılan binalarda deniz kumu kullanıldığı ve kullanılan demirin de sağlam olmadığını söyledi.

Deprem
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Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama - Resim: 1

11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binaların zemini ve dayanıklığı, kamuoyunun tartışılmaya başlandı.

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Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama - Resim: 2

Twitter'da Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun 2011'de CNN Türk'te  Ahmet Hakan'ın programında yaptığı sözleri gündem oldu.

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Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama - Resim: 3

Ağaoğlu, programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söyledi.

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Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama - Resim: 4

Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" dedi.

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