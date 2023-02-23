Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama
2011'de yaptığı "İstanbul'daki çürük binalar" hakkındaki sözleri yeniden gündeme gelen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 1960-70-80'li yıllarda yapılan binalarda deniz kumu kullanıldığı ve kullanılan demirin de sağlam olmadığını söyledi.
11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binaların zemini ve dayanıklığı, kamuoyunun tartışılmaya başlandı.
Twitter'da Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun 2011'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında yaptığı sözleri gündem oldu.
Ağaoğlu, programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söyledi.
Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" dedi.