Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt: Buse Terim'in para verdiğinden haberi yokmuş
Kamuoyunda Fatih Terim Fonu vurgunu olarak bilinen olayın ardından gözler Terim'den gelecek açıklamalara çevrildi. Terim'in avukatı Tufan Karataş, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
"Denizbank Levent Şubesi Müdürü Seçil Erzan, ‘Fatih Terim Fonu' adı altında 49 kişiden en az 45 milyon dolar para topladı. Erzan, hem Terim ile yakınlığını kullanarak, insanları çarptı. Hem de ünlü teknik direktörün kızını, damadını, aile dostlarını ve eski futbolcularını dolandırdı.Terim, ‘Fatih Terim Fonu'nu duymadı mı? Ailesinin para verdiğinden haberi yok muydu?" sorularına yanıt arayan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Terim'in avukatı Tufan Karataş ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Karataş'ın Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:
Seçil Erzan'la Fatih Terim nereden tanışıyor?
Seçil, Florya'ya atandıktan sonra oluyor. Bir iki yıl sonra banka ile kulüp arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanıyor, hesaplar aktarılıyor. Herkesle yakın ilişki kuruyor. Bu kadar insanı toplayabilmişse ciddi manipülasyon gücü olduğunu gösterir. Bütün futbolcular orada, kadın her gün kulüpte.
Erzan, diyor ki “Terim'in finansal danışmanıydım.”
Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerindeki müşteriye verdiği temel hizmet.
Tam olarak ne yapmış?
Mesela hocaya diyor ki “Şu kağıt var, alınıp kâr edilebilir.” “Şu hazine bonosu var, girelim mi?” Bu şekilde banka hesapları üzerinden yatırımlar yapıyor.
Terim, kadınla dostluk geliştiriyor. Nasıl oluyor?
Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan. Bu samimiyeti sadece hocayla değil.Sosyal medyada bütün müşterileri ile fotoğrafları var. Düğününe, cenazesine gitmiş-gelmiş.
Candaş Gürol'la sevgili olması Terim'in çabasıyla mı oldu?
Candaş'ın Seçil'le nişanlanmasına kesinlikle çekince koydu. Günün sonunda diyor ki ‘Bunlar koskoca insanlar. Bir yere kadar çekince koyabilirim.”
Erzan “Terim 300 bin dolar verdi. Kat kat geri aldı” dedi. Verdi mi, vermedi mi?
Fon adı altında para vermedi. Tüm yatırımları hesaplar üzerinden işletiliyordu.
Mahkeme salonundaydınız, neden itiraz etmediniz?
İtiraz etmem. Hoca o dosyada müşteki, sanık değil.
Yani para alışverişi olmadı.
Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi.
Elden mi gönderiyor? Hesaptan mı?
Seçil'in kontrolünde olan ve istediği gibi girip çıktığı bir hesap. “Hocam şu kağıdı alacağız” diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor.
Terim'in “Hesabımda 3.000.000 dolar var” dediği para bu para mı?
Geçmişten beri olduğunu zannettiği para, bu para.
Nerede bu para?
Bize göre hesapta 3-3,5 milyon dolar olması lazım.
Terim diyor ki, “3.000.000 dolarım var.”
Doğru.
Banka “Öyle bir para yok” diyor.
Hesaba yatanlar var.
Erzan, parayı çekmiş mi?
Seçil'in “Kağıt, hazine, fon aldım” diye bir hikayesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesaplarda anlamsız eksilmeler var.
Para mı çalmış?
Dikkat çekmeyecek şekilde eksiltilmiş.
Fon alıyorum diye.
Gerçekten alıp satmış. Ama olması gereken 3-3.5 milyon dolar ortada yok.
Hesaptan çekse Terim'e mesaj gelir.
Gelmez. Eksilen parayla alakalı kaşla göz arasında evrak imzalatıyor.
Elinizde dekont var mı?
Bir sürü var.
Bir çizelge var. Resmi evrak değil, herkes düzenleyebilir.
Geçmişten zinciri kurduğu zaman excel anlam kazanıyor. Salt excel'e bakılıyor. “Böyle bir şey olur mu?” Olmaz. Ama 12 yıllık süreç biliniyor mu?
Ne kadar parası kayboldu hocanın?
Minimum 3-3.5 milyon dolar.
Erzan, bugüne kadar paranın var olduğuna dair bir hesap göstermiş mi?
12 yıl boyunca yatırılan paralar üzerinden yatırım yapmış.
Fatih Terim, ‘Fatih Terim Fonu'nu duymadı mı?
Fatih Terim Fonu ibaresi Erzan gözaltına alındıktan sonra çıktı. Öncesinde yok. Erzan'ın şöyle bir hikayesi var, “Şu kişi Terim'in ismini duyarsa sorgusuz ve sualsiz gelir.”
Fatih Terim Fonu ibaresini kullanan mağdurlar var. İsmail İbrahim Çağlar ve Bülent Çeviker. Bir bölümüne de Terim'in içinde bulunduğu fon diye pazarlanmış. Bunu hiç duymamış mı?
Evet. Fatih hocanın ismi ön plana çıkarılıyor. Ondan da öte bir unsur daha var: Hakan Ateş. Ateş, bankanın genel müdürü. Yardımcısı Mehmet Aydoğdu da var.
Candaş Gürol, “Terim'in ‘Ben yatırımcıyım. Hatta Buse, Volkan ve Terim de katkı koydu” dediğini söylüyor. Kastettiği o fon değil mi?
Bahsettiği fon bu. Candaş'ın kaynağı Seçil. Hocadan duyarak, dekont görerek söylemedi. Seçil'den duydu.
Buse Terim'in para verdiğinden Terim'in haberi yok mu?
Olmaz. Aile yapılarını bilmek lazım. Fatih Terim olgusu baba-kız ilişkisinin duygusal refleksle yürüdüğü, ihtiyaç varken onlara sınırsız desteğin verildiği, diğer olgulara karışılmadığı bir saygı alanı var.
Bahçekapılı, Emre Belözoğlu'ndan 4.2 milyon dolar alıp veriyor. Terim'e söylemiyor mu?
Terim'in haberi olma ihtimali yok. Para konuları ayrıdır.
Kızı, damadı, yakın arkadaşı, damadının kuzeni, yeğeni, herkes sisteme girmiş. Bunun nasıl haberi olmaz?
Fatih hocayla o evin içerisine girdiğinde dersin ki “olmaz abi.” İlişki bambaşka.
Terim'in ilgisi yoksa ertesi gün neden onlarla bankaya gidiyor?
Baba gibi yanlarında istiyorlar. Güçlü bir profille gidelim.
Terim neden gidiyor?
Tamamen destek. Yalnız bırakmamak adına gidiyor.