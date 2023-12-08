Eylül Öztürk gözyaşları içinde anlattı: "Belgesel çekmek istiyorum"

"Karşılığı var ki, satışı var ki bu firmalar bana senelerce geldi. Her ne kadar şimdi vazgeçmiş olsalar da... Kaç bin reklamımı gördünüz? Demek ki ürün sattırabiliyorum ki geri gelip ödeme yapıyorlar. Beni sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için hırsızlıkla itham ediyorsunuz..."