Eylül Öztürk gözyaşları içinde anlattı: "Belgesel çekmek istiyorum"
Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama iddialarında ismi geçen Eylül Öztürk, tüm firmaların reklam anlaşmalarını iptal ettiğini ve firmadaki çalışanlarla tazminatlarını vererek yollarını ayırdıklarını gözyaşları içinde anlattı.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Fenomenlere başlatılan soruşturmada mal varlığına el konulan isimlerden birisi de Eylül Öztürk-Barış Kenan Özkan çifti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FOTOĞRAFINDAKİ FENOMENLERE SORUŞTURMA
Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.
Eylül Öztürk ve eşinin ise ABD'ye kaçtığı, 5 milyon dolarla gittiği ABD'den peşin parayla tam 11 daire aldığı öne sürülmüştü.
Fenomenlere başlatılan soruşturmada Eylül Öztürk'ün tüm mal varlığına el konuldu.
Eylül Öztürk yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Öztürk, sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine açıklama yaptı.
Öztürk, "Olay aklanmaktan çıktı. Ama kim bilir bu davalar kaç ay sürecek. Bu süreci umuyorum kazanırız. Umuyorum iflas etmeyiz. Benim hayatım emeklerim çöp oldu. Bütün olaylar bittiğinde, bu sürecimi, hayatımın, kariyerimin nasıl bittiğini anlatan belgesel yapmak istiyorum." dedi.
Öztürk, en çok da ekibinin verdiği emeklere üzüldüğünü belirtti. Tazminatlarını vererek çalışanlarının işlerine son verdiklerini açıklayan Öztürk, maaş veremeyecekleri zamanlar gelebileceğini ve mağduriyet yaşamalarını istemediklerini belirtti.
Çalışanlara yapılan açıklamayı da kayda aldıklarını belirten Öztürk, ileride belgesel yapmak istediğini ve bu görüntülerin orada kullanılabileceğini söyledi.
İstanbul'daki evlerini kapattıklarını açıklayan Öztürk, Türkiye'deki gelirlerinden kirasını sağladıkları evde artık oturmayacaklarını açıkladı.
Öte yandan Öztürk, Amerika'da açmayı planladıkları şirketin gelirlerini Türkiye'deki şirketlerinden gelen maddiyat ile sağlamayı planladıklarını ancak artık bu planı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.
Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Öztürk, orada bir işe girmeyi düşündüğünü ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.
Kendisine gelen mesajlara tepki gösteren Öztürk, ABD'deki evlerin nasıl alındığıyla ilgili olarak atılan mesajlara cevap verdi:
"Yüzlerce firmayla çalıştım. Siz beni para kazanmaya layık görmüyor olabilirsiniz. Global markalar ne zaman ürün çıkarsa bana geldiler. Bu reklamın bir karşılığı var. Neden anlamak istemiyorsunuz?.."
"Karşılığı var ki, satışı var ki bu firmalar bana senelerce geldi. Her ne kadar şimdi vazgeçmiş olsalar da... Kaç bin reklamımı gördünüz? Demek ki ürün sattırabiliyorum ki geri gelip ödeme yapıyorlar. Beni sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için hırsızlıkla itham ediyorsunuz..."
"Sizin sağduyunuz nerede kaldı, Müslümanlığınız nerede kaldı? Nasıl hakkıma giriyorsunuz bu kadar? Zaten hesabını vermişim devlete. Baktığında nasıl aldığımı görüyorlar. Hangi paranın nereden nereye ne şekilde gittiğini görüyorlar..."
"Sırf bu yüzden diyorsunuz 'Bu paralar alınamaz', neden alınamasın? Biriktirdim aldım. Güzellik merkezlerim yokken de reklam alıyordum ben. Ama beni hırsızlıkla suçladınız. Önümüz Ramazan hepiniz oruç tutacaksınız, insan hakkı yiyip o oruçları tutmak olur mu? Yarın göreceksiniz hiçbir şey olmadığını. Bittim gerçekten 'Ben yapmadım' demekten yoruldum."