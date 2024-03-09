Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı

Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı’nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa’da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı. Bursa Tabib Odası, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türk Kalp Vakfı üye olduğu bazı derneklerdir.