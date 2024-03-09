Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı
Kemerburgaz'da lüks aracıyla emniyet şeridinde duran kişilere çarpan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki T.C.'nin babasıyla ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı.
Eyüpsultan'ın Kemerburgaz semtinde 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı cip, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan olay nedeniyle firari T.C.’nin ailesi de merak konusu oldu.
Oğuz Murat Acı'nın (29) ölümüne, Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş'ün (27) ise yaralanmasına neden olan lüks aracı kullanan kişinin yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu olduğu anlaşıldı.
Ünlü estetik cerrahı Dr. Bülent Cihantimur sosyal medyada ve ekranlarda DoctorB olarak biliniyor.
'Yaşlanmayı Reddet' isimli bir kitabı da bulunan Bülent Cihantimur, 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan 'Bu ben miyim?' isimli programda hem sunuculuk yapmış hem de katılımcılara değişim için operasyonlar uygulamış.
BABA SESSİZ
Kazaya neden olan aracı kullanan T.C'nin babası ünlü estetik cerrah Cihantimur olaya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Ofis telefonlarına da cevap verilmiyor. Sessizliğini koruyan babanın açık olan Instagram profilinin kapatması da dikkat çekti.
BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?
Op. Dr. Bülent Cihantimur aslen 1970 yılında Kars’ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yapmış, Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu.
Bir süre, İngiltere St. Lawrance Hospital’da çalışmıştır. Daha sonra, 1999 yılında Estetik International’ı kuran Op. Dr. Bülent Cihantimur Estetik International Sağlık Grubu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.
Bugüne kadar Yurtiçi ve Yurtdışı’nda plastik cerrahi mecmualarında yayınlanmış olan bir çok makalesi bulunuyor Ayrıca bir çok estetik ve kozmetik cerrahi derneğine üyeliğinin yanı sıra, Bursa’da yayınlanan bazı sanat ve magazin dergilerinde köşe yazarlığı yaptı. Bursa Tabib Odası, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türk Kalp Vakfı üye olduğu bazı derneklerdir.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur 2018 yılında Fashion Tv tarafından verilen yılın en başarılı estetik cerrahi uzmanı ödülünü aldı.
BÜLENT CİHANTİMUR EVLİ Mİ?
Bülent Cihantimur, yazar Eylem Tok ile dünyaevine girdi. Bu evliliğinden Timur Cihantimur adında bir oğlu dünyaya geldi.
Çiftin boşandığı biliniyor.