Evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet ve MTA'da fay sorgulama
Maraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından pek çok vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Fay hattı sorgulama e-Devlet ve MTA resmi siteleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan acı olayların ardından pek çok vatandaşımız "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün sitesinden fay hatlarını görmek için ilk etapta bağlantıya tıklayarak ana sayfaya giriş yapılıyor.
Sayfaya ulaşmak için arama motoru üzerinden “MTA Yerbilimleri” araması yapabilir veya yerbilimleri.mta.gov.tr adresini adres çubuğuna yazarak ilgili siteye ulaşabilirsiniz.
2. adımda sol tarafta yer alan “Dirifay” kelimesinin yanındaki kutucuğu işaretliyoruz. Kısa bir süre içerisinde anlık olarak güncellenmiş verileri harita üzerine yansıtılıyor.