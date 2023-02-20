Evimin altından fay hattı geçiyor mu? e-Devlet ve MTA'da fay sorgulama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan acı olayların ardından pek çok vatandaşımız "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.