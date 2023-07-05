Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Yüksek kiralara karşı yüzde 25 zam sınırı uzatılırken, son günlerde sıkça dile getirilen 'İspanya modeli'nin, Türkiye'de de uygulanması gündeme geldi.
Türkiye'de AKP hükümetinin politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Fiyat artışının en çok yaşandığı alanların başında ise konut kiraları geliyor.
İktidar, zamların önünü yüzde 25 sınırlaması getirerek kesmeye çalışsa da ev sahipleri 'arka kapıdan' dolanarak kiracılara dayatmalarda bulunmaya devam ediyor.
Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı.
Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.