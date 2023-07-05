Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor

Yüksek kiralara karşı yüzde 25 zam sınırı uzatılırken, son günlerde sıkça dile getirilen 'İspanya modeli'nin, Türkiye'de de uygulanması gündeme geldi.

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Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor - Resim: 1

Türkiye'de AKP hükümetinin politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Fiyat artışının en çok yaşandığı alanların başında ise konut kiraları geliyor. 

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Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor - Resim: 2

 İktidar, zamların önünü yüzde 25 sınırlaması getirerek kesmeye çalışsa da ev sahipleri 'arka kapıdan' dolanarak kiracılara dayatmalarda bulunmaya devam ediyor.

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Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor - Resim: 3

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı. 

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Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor - Resim: 4

Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.

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