Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı
14 Mayıs'ta parlamentoya milletvekili olarak giren ve yeni kabinede görevlendirilmeyen isimlerle ilgili olarak kulislerde çeşitli senaryolar konuşuluyor.
14 Mayıs'ta parlamentoya giren, ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.18'le cumhurbaşkanı seçildiği ikinci turun ardından açıklanan yeni kabinede görevlendirilmeyen bakanların bundan sonra ne yapacakları merak konusu.
İçlerinden bazılarının Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde belediye başkanı olarak aday gösterilmeleri, bazılarının ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) komisyonlarda görevlendirilmesi bekleniyor. Şimdiden kimi detaylar netleşmeye başladı bile.
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre eski bakanlardan Murat Kurum'un adı İstanbul ve Ankara için geçiyor.
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya Belediye Başkanlığı diğer iddialar arasında. Bilindiği üzere, belediye başkanı seçilemeyen vekil, yeniden Meclis’e dönebildiği için alınabilecek bir risk yok.