Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı

İçlerinden bazılarının Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde belediye başkanı olarak aday gösterilmeleri, bazılarının ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) komisyonlarda görevlendirilmesi bekleniyor. Şimdiden kimi detaylar netleşmeye başladı bile.