Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı

14 Mayıs'ta parlamentoya milletvekili olarak giren ve yeni kabinede görevlendirilmeyen isimlerle ilgili olarak kulislerde çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Son Güncelleme:
Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı - Resim: 1

14 Mayıs'ta parlamentoya giren, ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.18'le cumhurbaşkanı seçildiği ikinci turun ardından açıklanan yeni kabinede görevlendirilmeyen bakanların bundan sonra ne yapacakları merak konusu.

1 10
Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı - Resim: 2

İçlerinden bazılarının Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde belediye başkanı olarak aday gösterilmeleri, bazılarının ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) komisyonlarda görevlendirilmesi bekleniyor. Şimdiden kimi detaylar netleşmeye başladı bile.

2 10
Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı - Resim: 3

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre eski bakanlardan Murat Kurum'un adı İstanbul ve Ankara için geçiyor.

3 10
Eski bakanlar ne yapacak? Erdoğan'dan 'bana bırakın' talimatı - Resim: 4

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya Belediye Başkanlığı diğer iddialar arasında. Bilindiği üzere, belediye başkanı seçilemeyen vekil, yeniden Meclis’e dönebildiği için alınabilecek bir risk yok.

4 10