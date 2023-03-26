Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı: 'Artacağını düşünüyorum'
AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayında ellerindeki anketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmıştı. Bu oluşumun en büyük rakibi - Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği görülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bu kapsamda ellerindeki son verileri kamuoyuyla paylaştı. A Haber yayınına katılan Yavuz, partisinin oyunun 2018'den az olmayacağını ileri sürdü.
Yavuz şunları söyledi:
"En son Mustafa Şen Başkanımız anketi açıkladı. Başka anketlerde var onlardan sonra yenileri de var. Bir de sokağın dili var. İkisine baktığımda şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor.