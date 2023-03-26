Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı: 'Artacağını düşünüyorum'

Yavuz şunları söyledi:

"En son Mustafa Şen Başkanımız anketi açıkladı. Başka anketlerde var onlardan sonra yenileri de var. Bir de sokağın dili var. İkisine baktığımda şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor.