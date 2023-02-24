İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı afetin ardından olası İstanbul depremi yeniden hatırlandı. Megakentteki ihmaller ve depreme yönelik hazırlıkların son ana kadar yapılmaması riski artırıyor. Diğer yandan deprem risk haritaları da İstanbul nüfusunun ilgisini çekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi.
İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre 225 bin 920 nüfusuyla, milyonlarca ziyaretçisiyle ve 45 mahallesiyle İstanbul'un kalbi ve turistik merkezi Beyoğlu'nun deprem risk haritası...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 410
Ağır hasarlı: 841
Orta hasarlı: 3 bin 132
Hafif hasarlı: 7 bin 158
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Beyoğlu'nda can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı.