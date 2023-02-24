İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı afetin ardından olası İstanbul depremi yeniden hatırlandı. Megakentteki ihmaller ve depreme yönelik hazırlıkların son ana kadar yapılmaması riski artırıyor. Diğer yandan deprem risk haritaları da İstanbul nüfusunun ilgisini çekiyor.

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İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar - Resim: 1

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi. 

İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre 225 bin 920 nüfusuyla, milyonlarca ziyaretçisiyle ve 45 mahallesiyle İstanbul'un kalbi ve turistik merkezi Beyoğlu'nun deprem risk haritası...

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İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar - Resim: 2

İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.

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İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar - Resim: 3

Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;

Çok hasarlı: 410

Ağır hasarlı: 841

Orta hasarlı: 3 bin 132

Hafif hasarlı: 7 bin 158

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İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar - Resim: 4

İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Beyoğlu'nda can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı. 

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