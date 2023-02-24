İşte en kötü deprem senaryosunda İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda öngörülen can kaybı ve hasarlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'un ilçelerinin göreceği hasar analiz edildi.

İşte Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre 225 bin 920 nüfusuyla, milyonlarca ziyaretçisiyle ve 45 mahallesiyle İstanbul'un kalbi ve turistik merkezi Beyoğlu'nun deprem risk haritası...