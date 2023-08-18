Emin Çölaşan’dan genel af yazısı: Tüm dünyada oluyor bizde neden olmasın
Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhuriyet'in 100. yılında af bekleyen yüz binlerce insan için genel af çıkarılması gerektiğini yazdı.
“Acaba 29 Ekim'de bir af yasası çıkar mı” sorusuna yanıt arayan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Devletin resmi rakamlarına göre temmuz 2023 itibariyle Türkiye'de 278 kapalı, 93 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı ve 4 çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 413 adet ceza infaz kurumu var." bilgisini paylaştı.
"Bu kurumların toplam hükümlü ve tutuklu kapasitesi 293 bin 473 kişi. Çoğu cezaevi AKP döneminde yapıldı ve bitirildi. Yatmakta olanların sayısı özellikle 15 Temmuz olayından sonra büyük artış gösterdi. Şu an itibariyle cezaevlerinde yatmakta olanların sayısı 314 bin 502 kişi. Aradaki farka bakar mısınız!.." ifadelerini kullanan Çölaşan, yazısını şöyle sürdürdü:
Peki ne yapıyor, nasıl ve hangi koşullarda yaşıyor o fazlalıklar!
Koğuşlarda kucak kucağa yatmak zorunda kalıyorlar.
Yeterli karyola olmadığından bazıları yerde yatıyor.
Bir cezaevinden birkaç gün önce aldığım mektubu kısaca özetliyorum:
“18 kişilik koğuşta 32 kişi kalıyoruz. Sadece iki tuvalet var. Günün 24 saati tuvaletlerin önünde kuyruk oluşuyor, kavgalar çıkıyor. Koğuşta sadece bir adet normal buzdolabı var. Bütün yiyeceklerimiz orada ama 32 kişiye yetmiyor ki!..”