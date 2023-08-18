Emin Çölaşan’dan genel af yazısı: Tüm dünyada oluyor bizde neden olmasın

"Bu kurumların toplam hükümlü ve tutuklu kapasitesi 293 bin 473 kişi. Çoğu cezaevi AKP döneminde yapıldı ve bitirildi. Yatmakta olanların sayısı özellikle 15 Temmuz olayından sonra büyük artış gösterdi. Şu an itibariyle cezaevlerinde yatmakta olanların sayısı 314 bin 502 kişi. Aradaki farka bakar mısınız!.." ifadelerini kullanan Çölaşan, yazısını şöyle sürdürdü: