Ellerini kabloyla bağladı, dehşeti yaşattı: 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı
Evini boyamak için yardım istediği eski iş arkadaşının cinsel saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi Özlem Şin, kendini kurtarmak isterken saldırgan Recep Sazak'ı öldürdü. 112 çağrı merkezine yapılan acil çağrı kayıtlarını isteyen mahkeme, Şin'i tahliye etti.
Sabah'ta yer alan habere göre bir fabrikada asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Özlem Şin, eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte kaldığı evi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı.
O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Özlem Şin, arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı.
Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen Özlem Şin başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı Recep Sazak, bıçakla öldürme tehditleri savurdu.
Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Ölüm ve tecavüz korkusu yaşayan kadın, Recep Sazak'ın üzerine çullandığı sırada bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi.