Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu

Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin ardından site yönetimi, yeni sözlük kurallarını yayımladı.

Ekşi Sözlük
Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu - Resim: 1

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti. Sözlük yönetiminin karara itirazına rağmen siteye erişim yasağı sürüyor.

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Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu - Resim: 2

Sitenin tekrar erişime açılması için hukuki süreç devam ederken, Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yeni sözlük kuralları açıklandı.

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Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu - Resim: 3

Ekşi Sözlüğün yeni kuralları şöyle:

• Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak. 

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Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu - Resim: 4

• Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.

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