Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu
Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin ardından site yönetimi, yeni sözlük kurallarını yayımladı.
Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti. Sözlük yönetiminin karara itirazına rağmen siteye erişim yasağı sürüyor.
Sitenin tekrar erişime açılması için hukuki süreç devam ederken, Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yeni sözlük kuralları açıklandı.
Ekşi Sözlüğün yeni kuralları şöyle:
• Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.
• Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.