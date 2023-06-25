Ekonomist Atilla Yeşilada: Erdoğan'ın oyun planını deşifre ediyorum

'ERDOĞAN'IN 4 HEDEFİ VAR'

Erdoğan ve kadim yol arkadaşı Bahçeli çok çetin bir seçim maratonundan alınlarının teriyle çıktılar, ama Türkiye’yi tümden teslim aldıkları beş yıl boyunca ne yapmayı planladıklarını açıkça ortaya koymadılar. AKP’nin Cumhuriyet’in 100cü yılı manifestosu seçim propagandasında bile kullanılmadı. Çarşamba grup toplantısında Erdoğan zamanının büyük bir bölümünü muhalefete saldırmakla kullanırken, vizyon olarak ortaya yerel seçim zaferi ve türban anayasa değişikliği dışında bir hedef koymadı.