Ekonomist Atilla Yeşilada: Erdoğan'ın oyun planını deşifre ediyorum
Seçimlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) merakla beklenen faiz kararı, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar / TL kuru hızla yükselirken, ekonomist Atilla Yeşilada "Erdoğan'ın oyun planını deşifre ediyorum" diyerek dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.
28 Mayıs seçimlerinin ardından yeni bir ekonomik modele geçileceğine yönelik sinyaller veren AKP, piyasalarda yarattığı iyimser havayı 22 Haziran'da alınan faiz kararıyla yerle bir etti.
Türkiye'de enflasyonun yüzde 50 seviyelerini aşmasına karşın 'rasyonel politikalar' izleyeceğini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faizleri yalnızca 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çekmesi piyasalar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı ve dolar kuru hızla yükselişine devam etti.
Vatandaşın ve yatırımcının uzman isimlere yönelttiği "Peki dolar kuru yükselmeye devam edecek mi?" sorusuna ise yanıt arayanlardan biri ekonomist Atilla Yeşilada oldu. Paraanaliz.com'daki köşesinde uzun bir yazı kaleme alan Yeşilada, "Erdoğan’ın oyun planını deşifre ediyorum" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
'ERDOĞAN'IN 4 HEDEFİ VAR'
Erdoğan ve kadim yol arkadaşı Bahçeli çok çetin bir seçim maratonundan alınlarının teriyle çıktılar, ama Türkiye’yi tümden teslim aldıkları beş yıl boyunca ne yapmayı planladıklarını açıkça ortaya koymadılar. AKP’nin Cumhuriyet’in 100cü yılı manifestosu seçim propagandasında bile kullanılmadı. Çarşamba grup toplantısında Erdoğan zamanının büyük bir bölümünü muhalefete saldırmakla kullanırken, vizyon olarak ortaya yerel seçim zaferi ve türban anayasa değişikliği dışında bir hedef koymadı.