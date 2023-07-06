Ehliyet alacaklar dikkat: Sürücü kursu fiyatları da zamlanıyor
Ehliyet almak isteyenler de zam haberi ile karşı karşıya kaldı. Temmuz ayında hem asgari ücretin artması, hem de yakıta gelen zamlar derken, sürücü kursu ücretleri de yerinde saymadı.
Yeni düzenlemeyle ehliyet almak isteyenlerin artık gözden çıkarması gereken tutar da değişiyor. Peki sürücü kursu fiyatları kaç lira olacak?
10 Temmuz’dan sonra ehliyet alacaklar için fiyatlar artacak. Sürücü kursu ücretleri 10 bin lirayı aşıyor.
Ehliyet almak isteyen gençler ise yükselen fiyatlara karşı tepki göstererek ‘bu paraya kim ehliyet alabilir ki parası olanlar alabilir sadece, herkes alamaz. Zaten her şeye zam geliyor buna da gelmesi şaşırtıcı değil’ dedi.
Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin liraydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek.