Dünyaca ünlü Youtuber Mr. Beast'in 25 bin dolarlık çekilişini bir Türk kazandı: Paylaşımı duygulandırdı
Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in toplamda 250 bin dolar dağıttığı çekilişi tüm dünyada gündem oldu. X üzerinden gerçekleştirdiği çekilişin kazanlarından biri de Türkiye'den Cemil Kemaloğlu oldu. Kemaloğlu'nun paylaşımı ise iç ısıttı.
Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast'in bir videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken, X platformunda ise 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.
25 BİN DOLAR KAZANDI
Ünlü Youtuber, izlenme sayısının ardından 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.
Ünlü Youtuber'ın yaptığı çekilişi kazananlardan biri de Türkiye'den Cemil Kemaloğlu oldu. Onedio'da İçerik Direktörü olan Mehmet Cemil Kemaloğlu, çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşımla okuyanları duygulandırdı.
Kemaloğlu paylaşımında şunları söyledi:
2024'ün başında anne karnında ölür dedikleri canım kızım iyileşti ve kısa süre içinde doğacak. Yine iki gün önce babamın 2 yıldır mücadele ettiği kanseri tamamen yendiğini öğrendim ve bugün de öylesine retweetlediğim Mr.Beast çekilişinden 25k dolar kazandım.
Geçen yıl ne kadar kötüyse bu yıl da o kadar iyi başladı. Paranın hepsini kızım için saklıcam. Mesaj atan, dürten herkese teşekkür ederim.
MEDİAZONE CEO'SU KAAN KAYABALI TEBRİK ETTİ
İçerisinde Mynet, Onedio, Mynet ve Tv Ekstra gibi önemli markaları barındıran Mediazone CEO'su Kaan Kayabalı da Mehmet Cemil Kemaloğlu'nu tebrik etti.