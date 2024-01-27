Dünyaca ünlü Youtuber Mr. Beast'in 25 bin dolarlık çekilişini bir Türk kazandı: Paylaşımı duygulandırdı

25 BİN DOLAR KAZANDI

Ünlü Youtuber, izlenme sayısının ardından 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.