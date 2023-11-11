Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı!

Sanıkların sağlıkçı olmadığı, bu nedenle 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan beraatlarını, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. 2021'in mart ayında çıkan kararda mahkeme sanıklar Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. 80 lira da adli para cezası verdi. Ancak verilen ceza, tekrar suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi. Sanıklar 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan ise beraat etti.