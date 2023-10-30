Dilan Polat ve Engin Polat'tan 'özür' açıklaması: "Gösteriş yaptık, haddimizi aştık"

"Birkaç basın organı hariç, hiçbir objektif kriter ve izan olmadan akbaba ziyneti ile tarafımıza saldırılmaktadır. Murat Ağırel gibi aleyhimizde de olsa bir hakkaniyet yaklaşımı içerisinde olan istisnalar dışında, zaman ilerledikçe ve gerçekler ortaya çıktıkça hepsinden hukuk önünde hesap soracağız ve onları sürekli ifşa edeceğiz. Yine sosyal medya fenomeni şahsiyetsiz ve menfaatperest birkaç şahıs, sizlerin neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığınızın, hesap kitaplarınızın farkındayız. En yakınımızdaki hainlerle iş birliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz, emeklerimiz asla size yar olmayacaktır, sizler de bunu bilin. Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcıları olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi?"