Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli

Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Dilan Polat MASAK
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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Dilan ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 2

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 3

Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 4

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın Polat çifti ile birinci ve ikinci dereceden yakınları hakkında mal varlıklarına tedbir konulması ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine yönelik karar alındı.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 5

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 6

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 7

Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi yada yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını ve şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı getirilmesini talep etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 8

Başsavcılık bu talebi, suç işlendiğine ve bu mal varlıklarının suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması nedeniyle Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddelerince istedi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 9

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken talepte belirtilen 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 10

Şirketler arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketler olduğu öğrenildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 11

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmış, Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: Yakın akrabalar da şüpheli - Resim: 12

Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti.

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