Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri gündem oldu
Eskiden çok yakın dost şimdilerde ise araları biraz açık olan Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk üçlüsünün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı. Üç arkadaşın yıllar önceki hâlleri gündem oldu.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin geçmişte yakın oldukları Eylül Öztürk ve Nez Demir ile tatil görüntüleri ortaya çıktı.
Çiftin tutuklanmasından sonra tüm gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.
Hatta 2019 yılında çekilen "Şampiyonalar ligi" fotoğrafında yer alan herkes Polat soruşturmasına dahil edildi.
Şampiyonlar ligi masasının en dikkat çeken isimleri Dilan Polat ile eski dost ve ortak oldukları bilinen Nez Demir ve Eylül Öztürk'tü hatırlarsanız.
Nez Demir hem Eylül Öztürk, Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptıkları açıklamalar ile kendilerinin suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardı. Hatta Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın ünlü olmadığı dönemlerde kendisiyle fotoğrafçı olarak çalıştığını ve kendisinin Nez Demir ile Dilan Polat'a şube açtığı dönemlerde destek olduğunu açıklamıştı.
Araları şimdilerde epey karışık olan eski dostların geçtiğimiz saatlerde yıllar önce çekilen tatil görüntüleri ortaya çıktı.
Dilan ve Engin Polat, Nez Demir, Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan ve Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun hep birlikte tatil yaptığı görüntülerde ünlü isimlerin eski halleri gündem oldu.
Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Nez Demir üçlüsünün ortaya çıkan görüntüleri dikkat çekti.
İşte o görüntüler: