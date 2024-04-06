Dilan Polat, Nez Demir ve Eylül Öztürk'ün yıllar önce çekilen tatil görüntüleri gündem oldu

Nez Demir hem Eylül Öztürk, Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptıkları açıklamalar ile kendilerinin suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardı. Hatta Eylül Öztürk, Dilan Polat'ın ünlü olmadığı dönemlerde kendisiyle fotoğrafçı olarak çalıştığını ve kendisinin Nez Demir ile Dilan Polat'a şube açtığı dönemlerde destek olduğunu açıklamıştı.