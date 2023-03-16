Depremzedeler için son 2 gün: Seçim öncesi adres değişikliği nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, depremzedeler için adres değişikliği bildiriminin nasıl ve ne zaman kadar yapılacağı belirtildi. Öte yandan ikameti deprem bölgesinde olan fakat başka şehirlerde okuyan öğrencilerinde nasıl oy kullanacakları, YSK tarafından açıklandı. Peki, adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır, son gün ne zaman? Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak?