Depremzedeler için son 2 gün: Seçim öncesi adres değişikliği nasıl yapılır?
Seçim öncesi adres beyanı, depremzede vatandaşların gündeminde yer alıyor. Afetzede vatandaşların, 14 Mayıs seçimleri öncesinde adres değişikliği yapabilmeleri için son 2 günleri kaldı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, depremzedeler için adres değişikliği bildiriminin nasıl ve ne zaman kadar yapılacağı belirtildi. Öte yandan ikameti deprem bölgesinde olan fakat başka şehirlerde okuyan öğrencilerinde nasıl oy kullanacakları, YSK tarafından açıklandı. Peki, adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır, son gün ne zaman? Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak?
SEÇİM ÖNCESİ ADRES BEYANI İÇİN SON 2 GÜN
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeleri için 17 Mart saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunmaları gerektiğini bildirmişti.
Buna göre; Deprem bölgesinde ikamet eden ve taşınmak zorunda kalan seçmenler, seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimlerini 2 gün içinde yani 17 Mart saat 23.59'a kadar yapabilir.
DEPREMZEDELER SEÇİMLERDE NASIL OY KULLANACAK?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.