Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi

Merkez üsleri 170 ve 280 bin uzakta bulunan iki depremde en çok yıkımı yaşayan Hatay'dan arama kurtarma çalışmalarının sekizinci gününde yeni fotoğraflar geldi.

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Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi - Resim: 1
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Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi - Resim: 2
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Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi - Resim: 3
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Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi - Resim: 4
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