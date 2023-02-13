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Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi
Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi
Merkez üsleri 170 ve 280 bin uzakta bulunan iki depremde en çok yıkımı yaşayan Hatay'dan arama kurtarma çalışmalarının sekizinci gününde yeni fotoğraflar geldi.
Deprem
13 Şubat 2023 08:17
Son Güncelleme:
13 Şubat 2023 08:17
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