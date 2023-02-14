"Depremin suçu yok" diyen Prof. Sözbilir: Binalar, sıvılaşma tehlikesiyle inşa edilmiş

"Bu nedenle öncelikle sıvılaşma tehlikesi ortadan kaldırılmalıdır. Kahramanmaraş merkezli her iki depremde de sıvılaşmanın gerçekleşmesi nedeniyle özellikle Antakya ve Gölbaşı gibi yerleşimlerde hem can ve hem de mal kaybı ciddi boyutlara ulaşmıştır."