Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"

Akkaya, son olarak X hesabından şunları yazdı:

"Mücella takma ismi ile ortalıkta gezen eylemi tanıyan arkadaşları yazıyor özelden. İsminizi vermeyeceğim, sadece şunu sormak istiyorum. Eylemin kocası bu kadar ürkütücü bu kadar korkutucu bir kişi ise, onlarca sayfa açıp bu ortamda yerli yersiz herkese dil uzatırken, bir gün başına böyle bir şey geleceğini kendisi hiç tahlil demedi mi? Şimdi soruyorum başına bir şey gelse neden ihaleyi bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir kadın evli olduğu adamı, iki çocuk yaptığı babayı tanımaz mı? Benim eşim böyle şeylerden rahatsız oluyorsa, burada bu şekilde her gece aktif olmak farklı sayfalardan insanları trollemek, en sonunda benim gibi sert bir kayaya çarptığında kocasıyla arasındaki sorunun faturasını nasıl bana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kusura bakmayın normal değil bu. gerçekten beni ikna edin anlamakta zorluk çekiyorum bu kadar işinden korkuyorsa bir kadın, nasıl her akşam burada bu kadar aktif?"