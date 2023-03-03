DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
Büyük yıkımlara neden olan afet sonrasında zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu. Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedelerin Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) kapsamında Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) ne kadar tazminat alabileceği merak ediliyor.
1999 depremi sonrası 2000 yılında hayatımıza giren Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) deprem sonrasında odak noktası haline geldi. Yıkımın boyutunun büyük olması DASK'la ilgili birçok soru sorulmasına neden oldu. En başta ise yıkılan evlerde konut kredisi kullanan vatandaşın bundan sonra borcunun ne olacağı merak ediliyor. Peki, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) nedir? Zorunlu Deprem Sigortası'ndan kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Depremde binası hasar gören kişiler nereye hangi belgelerle başvuru yapmalı? Depremzedeler DASK’tan Zorunlu Deprem Sigortası tazminat ödemelerini ne zaman alabilir? DASK’a dair her şeyi bir araya getirdik…
Binası zarar görenlere ödenecek birim fiyatı son olarak 25 Kasım 2022’de açıklandı. Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran ve depremde evleri hasar gören kişiler metrekare başına 3 bin 16 lira tazminat alacak. Buna göre evi 100 metrekare olan birisinin alacağı tazminat miktarı 301 bin 600 lira olacak.
DASK NEDİR, NEYİ AMAÇLIYOR?
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1999 Gölcük depreminin hemen ardından 2000 yılında kuruldu. DASK; Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşu.
Başlıca görevi sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak deprem teminat sistemini düzenleme olan DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu olarak da bilinir. Bu kurumun en popüler ürünü ise zorunlu deprem sigortasıdır.
2000 yılı itibariyle faaliyet göstermeye başlayan DASK "Deprem geçecek, hayat devam edecek" yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlıyor.
DASK’ın iki temel misyonu var:
- Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
- Yurt içinde risk paylaşımının sağlanması