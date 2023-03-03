DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler

1999 depremi sonrası 2000 yılında hayatımıza giren Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) deprem sonrasında odak noktası haline geldi. Yıkımın boyutunun büyük olması DASK'la ilgili birçok soru sorulmasına neden oldu. En başta ise yıkılan evlerde konut kredisi kullanan vatandaşın bundan sonra borcunun ne olacağı merak ediliyor. Peki, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) nedir? Zorunlu Deprem Sigortası'ndan kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Depremde binası hasar gören kişiler nereye hangi belgelerle başvuru yapmalı? Depremzedeler DASK’tan Zorunlu Deprem Sigortası tazminat ödemelerini ne zaman alabilir? DASK’a dair her şeyi bir araya getirdik…