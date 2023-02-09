Cüneyt Özdemir: Hepimizin yakından tanıdığı çift, depremzede üç çocuğun eğitim masraflarını üstlendi
Cüneyt Özdemir, yayınına bağladığı depremzede üç çocuğun eğitim masraflarının üstlenilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Cüneyt Özdemir, deprem bölgesinde olan ve daha önceki yayınlarına bağladığı 11 yaşlarındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül adlı başka bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını karşılayacak gönüllü bulmak için çağrıda bulundu:
“Gelin Hasan ve Hüseyin Ayrılmış’ı biz okutalım. Var mı aranızda üniversite sonuna kadar masraflarını üstlenecek birileri? Bu iki çocukcağız şu anda depremin ilk gününde içecek su bulamayan, şuanda 11 yaşında, Kahramanmaraş’ta bir konteyner içinde, annesi, babası, hepsi depremzede olarak duruyorlar.
Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de Eylül var. Bu üç çocuk.”
'ÜNİVERSİTE SONUNA KADAR OKUTACAKLAR'
Özdemir ardından şunları kaydetti:
“Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslına hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar.