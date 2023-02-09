Cüneyt Özdemir: Hepimizin yakından tanıdığı çift, depremzede üç çocuğun eğitim masraflarını üstlendi

Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de Eylül var. Bu üç çocuk.”