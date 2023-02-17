Çinli arama kurtarma görevlilerine otlu peynir ikram etmişlerdi, yeni görüntüleri çıktı

Van’ın Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Çin arama kurtarma ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikram etmiş, görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni almıştı. Yeni görüntülerde, Çinli arama kurtarma görevlisinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor.

Deprem
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Çinli arama kurtarma görevlilerine otlu peynir ikram etmişlerdi, yeni görüntüleri çıktı - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. 

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Çinli arama kurtarma görevlilerine otlu peynir ikram etmişlerdi, yeni görüntüleri çıktı - Resim: 2

Birçok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli ve Türk arama kurtarma ekiplerinin dayanışma görüntüleri ise duygulandırdı. 

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Çinli arama kurtarma görevlilerine otlu peynir ikram etmişlerdi, yeni görüntüleri çıktı - Resim: 3

Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK) Malatya’da enkaz çalışmaları arasında mola verdikleri sırada Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 

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Çinli arama kurtarma görevlilerine otlu peynir ikram etmişlerdi, yeni görüntüleri çıktı - Resim: 4

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Çinli arama kurtarma ekibinden bir görevlinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor.

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