Çifte Cinayette Kan Donduran 'Gizli Bölme' Detayı: 4 Saat Boyunca Oradaymış...
Türkiye'yi sarsan çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i surlara götürdükten sonra buradaki gizli bir bölmede 4 saat vakit geçirdiği tespit edildi. Caninin bu süre boyunca Uzuner'i parçalara ayırdığı, surlar kalın olduğu için de dışarıya hiç ses gitmediği belirlendi.
Kaynak: Sabah
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayet olayının dehşet verici ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce sevgilisi Ayşenur Halil’i evinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner’i de vahşice katletti. Çelik, İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı ve genç kızın başını surlardan aşağı attı. Ardından kendisi de boğazına ip geçirdi ve surlardan atlayarak intihar etti.
DEHŞETE DÜŞÜREN '4 SAAT' DETAYI
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada, Semih Çelik'in surların içindeki gizli bir bölmede İkbal Uzuner’i tam 4 saat boyunca parçalara ayırdığı tespit edildi. Olay yerinden herhangi bir ses duyulmamasının, surların kalın duvarları nedeniyle olduğu düşünülüyor.
KATİLİN CEP TELEFONU KAYIP
Semih Çelik'in en son surlardan sinyal veren cep telefonu ise halen bulunamadı. Polis ekipleri surlarda geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Soruşturmanın kritik bir noktasını da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cep telefonlarından elde edilecek dijital veriler oluşturuyor.
İKBAL'İN TELEFONU ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
Yürütülen soruşturma kapsamında İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözülürken, Ayşenur Halil'in ise iPhone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı açıklandı.