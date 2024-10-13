Çifte Cinayette Kan Donduran 'Gizli Bölme' Detayı: 4 Saat Boyunca Oradaymış...

19 yaşındaki Semih Çelik, önce sevgilisi Ayşenur Halil’i evinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner’i de vahşice katletti. Çelik, İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı ve genç kızın başını surlardan aşağı attı. Ardından kendisi de boğazına ip geçirdi ve surlardan atlayarak intihar etti.