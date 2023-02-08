CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı

Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın elde ettiği hastanelere kaldırılan yaralılar ve durumları listesi şöyle...

Birçok ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaralanan vatandaşlarımızdan Kayseri Şehir Hastanesine getirilenler;