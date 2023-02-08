CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Yakınları deprem bölgelerinde yaşayanlar ise endişeli bir bekleyiş içinde. Herkes yakınlarına ulaşmak için uğraşıyor. Yaralısı olanlar ise hastaneleri araştırıyor.

Deprem
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CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı - Resim: 1

Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın elde ettiği hastanelere kaldırılan yaralılar ve durumları listesi şöyle...

Birçok ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaralanan vatandaşlarımızdan Kayseri Şehir Hastanesine getirilenler;

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CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı - Resim: 2
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CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı - Resim: 3
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CHP'li Başarır, hastanelerdeki yaralıların listesini paylaştı - Resim: 4
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