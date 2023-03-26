'CHP'de heyecan yüksek': Kim, hangi bakanlıkla anılıyor?
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ve Meclis'te çoğunluğu elde etme iddiasındaki CHP'de birçok siyasetçinin gönlünden bakanlık geçtiği konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partilerin aday listeleri de şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ve Meclis’te de çoğunluğu elde etme iddiasında bulunan CHP’de heyecan yüksek.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre birçok siyasetçinin gönlünden bakanlık geçtiği konuşuluyor.
CHP kulislerine göre milletvekili adaylığı için başvuru yapmayan Grup Başkanvekili Engin Özkoç için İçişleri Bakanlığı,
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,