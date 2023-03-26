'CHP'de heyecan yüksek': Kim, hangi bakanlıkla anılıyor?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partilerin aday listeleri de şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ve Meclis’te de çoğunluğu elde etme iddiasında bulunan CHP’de heyecan yüksek.