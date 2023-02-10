Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış
Cem Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşanan dayanışmayla ilgili paylaşımda bulundu.
Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış" dedi.
Cem Yılmaz daha önce yaptığı paylaşımda da bölgeye yardım sağlayacağını duyurmuştu:
“Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım.
Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi."