Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış

Cem Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşanan dayanışmayla ilgili paylaşımda bulundu.

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Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış - Resim: 1

Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış" dedi.

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Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış - Resim: 2

Cem Yılmaz daha önce yaptığı paylaşımda da bölgeye yardım sağlayacağını duyurmuştu:

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Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış - Resim: 3

“Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım.

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Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış - Resim: 4

Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi."

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