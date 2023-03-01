Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu

Oyuncu Cem Davran'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorum, Twitter'da gündem oldu.

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Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu - Resim: 1

Çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran’ın son paylaşımı gündem oldu.

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Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu - Resim: 2

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Davran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

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Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu - Resim: 3

Davran'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu - Resim: 4

Ünlü isim paylaşımında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı. Dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla."

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