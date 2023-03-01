Cem Davran'ın Kılıçdaroğlu yorumu gündem oldu
Oyuncu Cem Davran'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorum, Twitter'da gündem oldu.
Çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran’ın son paylaşımı gündem oldu.
Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Davran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir paylaşım yaptı.
Davran'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Ünlü isim paylaşımında şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı. Dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla."