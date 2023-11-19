Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık"

Suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadelerinden yeni detaylar ortaya çıktı.

Nihal Candan
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Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık" - Resim: 1

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.

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Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık" - Resim: 2

Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili “onlar photoshop” dedi.

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Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık" - Resim: 3

Bahar Candan kendini “Lüks bir yaşantım yok” diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.

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Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık" - Resim: 4

Nihal Candan da kardeşi gibi benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın’nı kendisini kandırdığını söyledi.

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