Candan kardeşlerin ifadesinden yeni detaylar: "Lüks yaşamıyoruz, photoshop yaptık"
Suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadelerinden yeni detaylar ortaya çıktı.
Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.
Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili “onlar photoshop” dedi.
Bahar Candan kendini “Lüks bir yaşantım yok” diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.
Nihal Candan da kardeşi gibi benzer bir ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip sevgilisi olan çete lideri Onur Apaydın’nı kendisini kandırdığını söyledi.