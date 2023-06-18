Belediye vakit kaybetmedi: Bahçeli'nin çağrısının ardından ilçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi

Türkiye'de Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip ediyor.