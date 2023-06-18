Belediye vakit kaybetmedi: Bahçeli'nin çağrısının ardından ilçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi
Mersin'de il olmayı bekleyen ilçede belediye tarafından girişe "İlimize hoş geldiniz" yazılı tabelalar yerleştirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında dikkati çeken açıklamalarda bulunmuş; "Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır" dedikten sonra Türkiye’nin idari yapısına 19 yeni il ile çok sayıda ilçenin eklenmesi istemişti:
"Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."
Türkiye'de Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip ediyor.
İsmi 'il olacak ilçeler' listesinde bulunan kentlerden biri de Mersin'de bulunuyor.
Tarsus ilçesinde belediye tarafından ilçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' yazılı tabelalar yerleştirildi.