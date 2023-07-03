BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak 12 ilçe

NO: 34917032

Bahçelievler ilçesi Merkez-Yenibosna Merekz Mahallesi 29 Ekim, Sanayi Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34917028

Bahçelievler ilçesi Merkez Kocasinan Merkez Mahallesi Göl, Irmak 1, Taşova Sokak, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ali, Atatürk, Bahçıvan, Balkan, Barışkent Çıkmazı, Erdem, Ferit Sıdal, Kırçiçeği, Göl, Kuruluş, Nar Çiçeği, Taşova, Volkan 1, Yıldıztepe, Şair, Şehit Ayhan Yıldız Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34917027

Bahçelievler ilçesi Merkez- Kocasinin Mahalesi 30 Ağustos, Ali Şaban, Aydoğdu 2, Aygül, Aynur 1, Bozkurt 1, Cami 3, Düzova, Gültepe, Kaan 2, Kerkük, Kocasinan Bağcılar Yolu, Kocasinan Bağcılar Yolu 1., Koyiçi, Mahmutbey, Merkez, Oktay, Osman Gazi, Sakıp Sabancı, Sipahi, Çeşme 1, Çeşmealtı, İntepe, İpek 2, Şehit Muzaffer Erdönmez Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34910176

Bahçelievler Mahallesi Merkez-Soğanlı Mahallesi Dumlupınar 2, Emre 1, Setüstü, Yalçındağ Sokak bölgelerinde 03/07/2023 10:00:00 - 03/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34910177

Bahçelievler ilçesi Merkez-Soğanlı Mahallesi Halide Edip Adıvar, Hızır Sokak bölgelerinde 03/07/2023 11:00:00 - 03/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.