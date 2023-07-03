BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak 12 ilçe
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kurum, hangi mahallede kaç saat elektrik kesintisi yaşanacağını detaylarıyla paylaştı.
Avcılar ilçesi Merkez Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak bölgelerinde 03/07/2023 00:01:00 - 03/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar ilçesi Merkez-15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Sokak/ Bağlar Mahallesi 18., 8., Osman Paşa Sokak bölgelerinde 03/07/2023 00:00:00 - 03/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34912475
Bağcılar ilçesi Merkez - Bağcılar Mahallesi 18., 19., 7., 8., 9. sk bölgelerinde 03/07/2023 00:00:00 - 03/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34912477
Bağcılar ilçesi - Bağcılar mah sk bölgelerinde 03/07/2023 00:00:00 - 03/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917031
Bağcılar ilçesi Merkez Demirkapı Mahallesi 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., Bağcılar Asfaltı, Halide Edip Adıvar, Osmanoğlu Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917016
Bağcılar ilce Merkez-Mahmutbey Mahallesi 2662. sk bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917017
Bağcılar ilçesi Merkez Mahmutbey Mahallesi 2660., 2661., 2662., Taşocağı Yolu Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917032
Bahçelievler ilçesi Merkez-Yenibosna Merekz Mahallesi 29 Ekim, Sanayi Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917028
Bahçelievler ilçesi Merkez Kocasinan Merkez Mahallesi Göl, Irmak 1, Taşova Sokak, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ali, Atatürk, Bahçıvan, Balkan, Barışkent Çıkmazı, Erdem, Ferit Sıdal, Kırçiçeği, Göl, Kuruluş, Nar Çiçeği, Taşova, Volkan 1, Yıldıztepe, Şair, Şehit Ayhan Yıldız Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34917027
Bahçelievler ilçesi Merkez- Kocasinin Mahalesi 30 Ağustos, Ali Şaban, Aydoğdu 2, Aygül, Aynur 1, Bozkurt 1, Cami 3, Düzova, Gültepe, Kaan 2, Kerkük, Kocasinan Bağcılar Yolu, Kocasinan Bağcılar Yolu 1., Koyiçi, Mahmutbey, Merkez, Oktay, Osman Gazi, Sakıp Sabancı, Sipahi, Çeşme 1, Çeşmealtı, İntepe, İpek 2, Şehit Muzaffer Erdönmez Sokak bölgelerinde 03/07/2023 09:00:00 - 03/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34910176
Bahçelievler Mahallesi Merkez-Soğanlı Mahallesi Dumlupınar 2, Emre 1, Setüstü, Yalçındağ Sokak bölgelerinde 03/07/2023 10:00:00 - 03/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34910177
Bahçelievler ilçesi Merkez-Soğanlı Mahallesi Halide Edip Adıvar, Hızır Sokak bölgelerinde 03/07/2023 11:00:00 - 03/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.