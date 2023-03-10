Barajlarda son durum: Hangi ilin, ne kadar suyu kaldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi.

Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada birçok il olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti.