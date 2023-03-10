Barajlarda son durum: Hangi ilin, ne kadar suyu kaldı?
Türkiye, sessizce ilerleyen bir felaketle karşı karşıya: Kuraklık. Gündemin gölgesinde kalan susuzluk tehlikesi tüm ülkeyi kuşatmış durumda.
Türkiye'yi önümüzdeki süreçte bekleyen yeni tehlikenin adı, kuraklık.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta, yılın ilk kuraklık haritasını yayınladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi.
Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada birçok il olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti.
Yayınlanan haritaya göre; Erzincan, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin, Bayburt, Ağrı ve Muş olağanüstü kuraklık tehlikesi altında.
Peki, hangi ilin ne kadar suyu kaldı?
İşte alarm veren iller ve baraj doluluk oranları...