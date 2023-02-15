Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent ve kendisini hedef alması üzerine yaptığı ilk açıklamada "Birçok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız" demişti.