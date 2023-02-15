Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alındıktan sonra yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent ve kendisini hedef alması üzerine yaptığı ilk açıklamada "Birçok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız" demişti.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, Uğur ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent için şunları söylemişti:
"Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır.
Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babala'cılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?"
OĞUZHAN UĞUR: SANİYE DURMADIK
Uğur, yeni paylaşımında "Ha bu arada… Buradayız. Saniye durmadık, yardıma devam ediyoruz" dedi.