Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerinin ikisi gerçek oldu: Bu yıl için neler söylemişti?
25 yıl önce hayatını kaybeden ancak geleceğe dair yaptığı kehanetler hala birer birer gerçekleşen Baba Vanga'nın 2024 tahminlerinden ikisi tuttu.
Balkanlar’ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga, çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle görme yetisini yitirdi. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga gözlerini kaybettikten sonra geleceğe dair tahminlerde bulunmaya başladı.
Baba Vanga’nın kehanetleri arasında doğal afetler, koronavirüs, 11 Eylül saldırısı, 2000 yılında Kursk’un batışı da dahil olmak üzere yüzlerce madde yer alıyordu. Sosyal medyada Bulgar kahinin 2024 yılı kehanetlerinden ikisinin gerçekleştiği iddiası, gündem yarattı.
The Mirror'ın haberine göre Vanga'nın 2024 yılı tahminlerinden ikisi çoktan gerçekleşti. Dünyanın bu yıl "ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağını" iddia etti ve ülkelerin ekonomik anlamda zor günler yaşadığının altı çizildi.
Medyumun diğer tahmini ise bu yıl sağlık hizmetlerinde "ciddi gelişmeler" yaşayacağımız yönündeydi ve son haftalarda akciğer kanseri aşısının şu anda üzerinde çalışıldığı doğrulandı.
Peki Baba Vanga'nın 2024 yılı için diğer kehanetleri neydi?
Vanga'ya göre 2024 yılında özellikle Avrupa'da terör saldırıları artacak. Aynı zamanda yeni yılda bir süper güç biyolojik silahlarını test edecek veya bir başka ülke üzerinde kullanacak.
Ülkelerin artan borcu ve tırmanan jeopolitik sorunlar nedeniyle küresel ekonomi 2024 yılında büyük bir ekonomik kriz yaşayacak.
Öte yandan Vanga ölmeden önce 2025-2028 yılları arasında dünyadaki açlık krizinin çözüleceğini, 2076 yılında birçok ülkenin komünizm ile yönetileceğini ve 2304'de insanlığın zaman yolcuğunu başaracağını öngörüyor. Vanga'nın kehanetlerine göre ise dünyanın sonu 5079 olarak biliniyor.
Yazılım alanında yaşanan patlama sonrası sayıları artan bilgisayar korsanları birçok ülkenin elektrik, su, arıtma ve diğer önemli altyapılarını hedef alacak. Oluşan güvenlik açığı nedeniyle birçok ülkede kaos yaşanacak.
Vanga her ne kadar yaşanacak kötü gelişmeleri tahmin etse de 2024 yılında Alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birkaç hastalığın tedavisinin kalıcı olarak bulunacağını da söylemişti.