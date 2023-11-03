Avukat Feyza Altun onları işaret etti: "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..."

"154 TL üzeri çekilişler için izin alınması lazım" diyen Altun, "Bu çekilişler için izin alındı mı? Alındıysa yerine getirildi mi? Çekiliş sonuçlarını ilan yemeyen veya çekiliş taahhüdünü yerine getirmeyen kişiler hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar adli para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezasına karar verilebilir" açıklamasında bulundu.