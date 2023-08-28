Atatürk'ün özel koleksiyondaki el yazısı ilk kez ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen Atatürk Koleksiyonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları dikkati çekiyor.
ATASE'den, 20 Nisan 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen koleksiyonlardan tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonu dahil, 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı.
Belgeler arasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de kısa notları yer alıyor.
Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor.
Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse, belgelere ilişkin yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihine olan ilgisinden bahsederek, şöyle konuştu:
"Atatürk çok kitap okuyan birisiydi. Kitapları okurken kitabın etrafına notlar alırdı ve kendi el yazısıyla da notlar çıkarırdı. Bu notlardan bir tanesi de Orta Asya Türk tarihiyle ilgili şu anda arşivlerimizde olan notlardır. Burada Osmanlıca olarak bu notları almış ama yer yer bu Osmanlıcanın içerisinde Latin alfabesini de kullanmıştır. Atatürk, Orta Asya'daki Türk tarihinin ilk evrelerinden itibaren 10, 11, 12. yüzyıla kadar, yani Selçuklu, Osmanlı dönemine kadar çok geniş bir alanı okumuş ve burada önemli gördüğü yerleri not almıştır. Özellikle Türk-Çin ilişkilerini, Çinlilerle mücadeleleri ve Orta Asya'da Çin'le mücadele dönemlerinde kurulan Türk devletlerini detaylı olarak incelediği görülüyor."