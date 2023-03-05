Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, detaylara dikkat çekti: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler?
Andy - Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, İYİ Parti'nin masadan kalkmasının muhalefet blokunun oyları üzerindeki olası etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. HDP detayına dikkati çeken Acar, önemli olanın ikinci tur olduğunu kaydetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklayarak masadan kalkması, bugüne dek seçime ilişkin yapılan tüm kamuoyu araştırmalarını anlamsız hale getirdi.
Anketlerde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın, özellikle son dönemde Cumhur'la arasındaki farkı açtığı görülüyordu.
Uzun yıllar AKP'nin seçim kampanyalarının merkezinde yer alan, ancak 2021 yılında iktidar partisiyle yollarını ayırıp İYİ Parti'yle çalışmaya başlayan Andy - Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, "Oyun değişti, fakat yeni kurulan kartların nasıl dağılacağıyla ilgili henüz netlik kazanmış bir durum yok" dedi.
Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Acar, şunları kaydetti:
"Akşener masadan altı ay önce kalkmış olsaydı bunda bir sıkıntı yoktu. Herkes kendi yolunu beyan ederdi. Millet İttifaki nezdinde ilk kez seçimi kazanmaya yakın durulan bir noktadayken bu masadan ayrılan, doğrudan kendi ayağına sıkmış bir pozisyonda olur. Bunu kim yaparsa vebalı muamelesi görür ve seçmen buna tepki gösterir."