Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, detaylara dikkat çekti: İYİ Parti'nin gidişi oyları nasıl etkiler?

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Acar, şunları kaydetti:

"Akşener masadan altı ay önce kalkmış olsaydı bunda bir sıkıntı yoktu. Herkes kendi yolunu beyan ederdi. Millet İttifaki nezdinde ilk kez seçimi kazanmaya yakın durulan bir noktadayken bu masadan ayrılan, doğrudan kendi ayağına sıkmış bir pozisyonda olur. Bunu kim yaparsa vebalı muamelesi görür ve seçmen buna tepki gösterir."