Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"

Bilem, "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.