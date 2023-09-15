Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da çalıştığı şirketinden yaklaşık 230 milyon lira çalarak kayıplara karışan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın Çeşme'de tatil yaptığı belirlendi. Her yerde aranan Gündoğan, sırra kadem bastı.
Bremen'de dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.
2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı. Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi.
2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning B. ile yakınlaştı.
21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine Sabah ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları: