Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'da çalıştığı şirketinden yaklaşık 230 milyon lira çalarak kayıplara karışan Türk kızı Yasemin Gündoğan'ın Çeşme'de tatil yaptığı belirlendi. Her yerde aranan Gündoğan, sırra kadem bastı.

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Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Bremen'de dünyaya gelen ve lisede aşçılık, dondurmacılık eğitimi alan Türk kızı Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde dondurmacı olarak çalıştı.

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Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

2019 yılında para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı. Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi.

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Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görev yapan güvenlik personeli Henning B. ile yakınlaştı.

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Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Vurgunun kamera görüntülerine Sabah ulaştı. İşte saat saat vurgunun detayları:

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