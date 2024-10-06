Almak İçin Günler Öncesinden Kuyruğa Girmişlerdi! iPhone 16 Sahiplerine Kötü Haber

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testlerde, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızıyla ilgili sonuçlar oldukça hayal kırıklığı yarattı. Testlerde, telefonun E-marker çipine sahip olmadığı belirtildi. E-marker çipi, USB Type-C kablolarında güç ve veri iletimini yöneten bir denetleyici işlevi görüyor ve özellikle USB-PD şarj cihazlarında kullanılıyor.

iPhone 16 Pro Max, resmi 140W şarj cihazı ve kutuda gelen orijinal kablo ile yalnızca 30,19W hızında şarj olurken, üçüncü taraf şarj cihazlarında bu değer 31,86W olarak ölçüldü. Bu durum, daha önce iddia edilen 45W şarj hızının çok altında kalıyor. Dolayısıyla, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızının yaklaşık 30W ile sabitlendiği söylenebilir.