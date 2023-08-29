Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'da geçirdiği bot kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken çiftinin çocuklarının başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiği ifade edildi.
Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine özel bir hastanede devam ediliyor. Yoğun bakımda tutulan çiftin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamada, tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.
Sabah yazarı Hülya Güler köşesinde, kazaya ilişkin yeni bilgilere yer verdi. Güler yazısında, "Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor" ifadelerini kullanırken çiftin çocuklarının başka bir Zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiğini aktardı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
"Kaza, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleşiyor. Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarpıyor. Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor.
Böylece Sabancı çiftinin hayatını kurtaran süreci başlatıyorlar. İlk iş aile üyelerinden birini arıyorlar. Sonraki adım Amerikan Hastanesi'ni aramak oluyor. Neredeyse dakikalar içinde aile üyelerinin bir kısmının kazadan haberi oluyor.
Bundan sonraki süreçte çok hızlı hareket ediliyor. Bodrum Amerikan Hastanesi'nden bir ambulans bot yola çıkıyor. Bu arada 5 kişilik bir doktor heyeti de aynı anda yanlarında bir aile üyesiyle birlikte ayrıca yola çıkıyor.