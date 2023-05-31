AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var
Bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yapılacak milletvekili yemin töreninin ardından yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabinesini açıklamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cuma günü yapılacak milletvekili yemin töreninin ardından Erdoğan’ın da yeni kabinesini aynı gün açıklaması yüksek olasılık görülüyor.
Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları açıklama takvimine göre cumartesi günü yemin edip resmen görevine başlaması bekleniyor.
Milletvekilleri ise cuma günü yemin ederek göreve başlayacak.
KABİNE İÇİN İKİ OLASILIK
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP kulislerinde, yeni kabine için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın cuma günü kabinesini açıklayabileceği konuşuluyor.
Kabinenin nasıl şekilleneceği konusunda ise iki seçenekten söz ediliyor.
Birincisi, Erdoğan’ın mevcut kabinede yer alan ancak milletvekili seçilen bazı bakanları yeniden kabineye alabileceği yönünde.
Bu çerçevede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum, kabinede yer alması olası isimler olarak görülüyor.