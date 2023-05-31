AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var

KABİNE İÇİN İKİ OLASILIK

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP kulislerinde, yeni kabine için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın cuma günü kabinesini açıklayabileceği konuşuluyor.

Kabinenin nasıl şekilleneceği konusunda ise iki seçenekten söz ediliyor.