AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan
AKP'nin beşinci kez listelerinde yer vermediği İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, "Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan." dedi.
Daha önce dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses beşinci denemesinde de aday olamadı.
AKP 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yenide Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.
AKP'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.