AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan

AKP'nin beşinci kez listelerinde yer vermediği İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, "Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan." dedi.

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AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan - Resim: 1

Daha önce dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses beşinci denemesinde de aday olamadı.

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AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan - Resim: 2

AKP 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

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AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan - Resim: 3

Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yenide Urfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.

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AKP'de 5. kez listeye giremeyen Tatlıses: Benim meselem Urfa, benim meselem Erdoğan - Resim: 4

AKP'nin milletvekili aday listesinde Urfa'da 14 kişi yer aldı. Tatlıses aday listesinde yer almadı.

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