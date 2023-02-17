Ağaoğlu'nun itirafları yeniden gündemde: "İstanbul'da deprem olursa ordu bile giremez, ölen şanslıdır"

17 Ağustos depreminin 10. yıldönümü ertesinde İstanbul konut yapısına ilişkin, Referans Gazetesi'ne açıklamalar yapan Ali Ağaoğlu, olası bir depremde uzmanların açıkladığı 50 bin binadan çok daha fazlasının yıkılacağını, can kaybının ise milyonları bulabileceğini belirtmişti.