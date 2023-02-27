'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama
61 milyon kişinin e-devletteki TC kimlik numarası ve şifre verilerinin, Dark Web üzerindeki en büyük platformlardan Hydra Market tarafından çalındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Cyberthint isimli platform, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’deki vatandaşların bilgilerinin bulunduğu e-Devlet’ten 61 milyon kişinin bilgilerinin çalındığı ve Dark Web’de satışa çıktığı iddiasını paylaştı.
Cyberthint, milyonlarca insanın kişisel verisinin Rusça olarak faaliyet gösteren 'Hydra Market' üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Verilerin, 11 saat sonra satıldığı iddia edildi.
Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.