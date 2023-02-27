'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama

61 milyon kişinin e-devletteki TC kimlik numarası ve şifre verilerinin, Dark Web üzerindeki en büyük platformlardan Hydra Market tarafından çalındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama - Resim: 1

Siber tehditlere karşı önceden önlem alınmasını sağlayan Cyberthint isimli platform, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’deki vatandaşların bilgilerinin bulunduğu e-Devlet’ten 61 milyon kişinin bilgilerinin çalındığı ve Dark Web’de satışa çıktığı iddiasını paylaştı.

1 10
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama - Resim: 2

Cyberthint, milyonlarca insanın kişisel verisinin Rusça olarak faaliyet gösteren 'Hydra Market' üzerinden satışa çıkarıldığını öne sürdü. Verilerin, 11 saat sonra satıldığı iddia edildi.

2 10
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama - Resim: 3

Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.

3 10
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama - Resim: 4

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

4 10