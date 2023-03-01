4 büyükşehir için tehlike çanları: 'Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor'

Dr. Okan Bozyurt'un açıklamalarından satır başladı şu şekilde:

'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'LIK KISMI KURAKLIĞIN PENÇESİNE DÜŞTÜ'

"Bu sene gerçekten afetler yılı deyim yerindeyse. Çünkü depremler zaten keza, zaten deprem herkesin içini yaraladı, hepimizin için yaktı kavurdu adeta. Ama aslında depremlerle uğraşırken bir önemli kavramı daha unuttuğumuzu düşünüyorum ben; kuraklık kavramı.