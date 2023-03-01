4 büyükşehir için tehlike çanları: 'Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor'
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağışların az olması nedeniyle tüm yurtta kuraklık tehdidi baş gösterdi. Bu nedenle herkes "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle barajlardaki su seviyesinin her geçen gün biraz daha azaldığına ilişkin uyarılar artarken yağışların ne zaman olacağı da merak ediliyor.
Uzmanlar, kuraklık tehdidine karşı uyarılar yaparken beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda da bulunuyor.
Son olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt YouTube kanalından paylaştığı videoda, mart ayına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı ve uyarılarda bulundu.
Dr. Okan Bozyurt'un açıklamalarından satır başladı şu şekilde:
'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'LIK KISMI KURAKLIĞIN PENÇESİNE DÜŞTÜ'
"Bu sene gerçekten afetler yılı deyim yerindeyse. Çünkü depremler zaten keza, zaten deprem herkesin içini yaraladı, hepimizin için yaktı kavurdu adeta. Ama aslında depremlerle uğraşırken bir önemli kavramı daha unuttuğumuzu düşünüyorum ben; kuraklık kavramı.