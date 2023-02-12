17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi
17 Ağustos 1999 depremini hasarsız bir şekilde atlatan Tavşancıl beldesi, depremde binalarda alınan tedbirler ile nasıl hayatta kalınabileceğini gözler önüne seriyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden sonra ülkemizde binlerce can kaybı ve yıkım görüldü. Depremin etkilendiği 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HİÇBİR BİNA ZARAR GÖRMEDİ
Bundan 24 yıl öne yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Fakat depremin merkez üssünde yer alan Tavşancıl isimli belde de hiçbir bina hasar görmedi ve kimse yaralanmadı. İlk bakışta mucize gibi gözüken bu olay aslında bilimin ve dürüst yöneticilerin eseriydi.
Gölcük merkezli deprem 17 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 20 binden fazla vatandaşımız ise yaralanmış ve tüm Marmara'da yaklaşık 300 bin yapı hasar gördü.
Tavşancıl isimli küçük belde büyük yıkımdan hiç bir zarar görmemişti, peki bu durum nasıl gerçekleşti?