17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi

HİÇBİR BİNA ZARAR GÖRMEDİ

Bundan 24 yıl öne yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Fakat depremin merkez üssünde yer alan Tavşancıl isimli belde de hiçbir bina hasar görmedi ve kimse yaralanmadı. İlk bakışta mucize gibi gözüken bu olay aslında bilimin ve dürüst yöneticilerin eseriydi.